In inregistarea video se aude cum lautarul dedica melodia PSD si "nasului Nicu Badalau".

“Imaginile cu Niculae Badalau, unul dintre cei mai importanti baroni din PSD, cantand de zor: „sa vina Diaspora, ca noi ne pi**m pe ea” demonstreaza inca o data ura pe care hotii o au fata de toti oamenii cinstiti, alungati din Romania tocmai de acesti penali. (...) I-au batut, i-au gazat in Piata Victoriei, au despartit sute de mii de mame de copiii lor, iar acum tin sa arate cat de mult ii dispretuiesc. Penalii Romaniei se aduna la nunti, in cercuri mafiote, sfideaza cetatenii prin opulenta si ne transmit ca ei sunt statul. Nu, nu voi sunteti Romania. Romania e a oamenilor cinstiti. Vom demonstra asta cu fiecare ocazie: la proteste, la vot, prin implicare politica”, a scris Claudiu Pristinel pe Facebook, alaturi de clipul video.

Contactat de News.ro, Niculae Badalau a recunoscut ca a fost la acel eveniment, dar el nu este cantaret si dezaproba in totalitate exprimarea din clipul video.

“Eu nici nu cant, ca nu sunt cantaret, nici nu rostesc (expresii jignitoare -n.r.). Am fost la o petrecere in care unii exaltati canta tot felul de tampenii. Eu nu ii controlez, nici nu vreau, si dezaprob in totalitate asemene atitudini. Nu poate sa spuna domnul deputat ca eu cant, ca nu sunt lautar. Inteleg ca s-a folosit numele meu, ca nu stiu ce minuni. Stiti foarte bine, dezaprob in totalitate un asemenea limbaj si o asemenea atitudine. E total incorect. Ca dansul vrea sa isi faca campanie sau ce dracu’ isi face, e problema lui. Nu am folosit niciodata (acel limbaj – n.r.), dar nu pot controla eu ce dracu’ bat campii”, a declarat Niculae Badalau pentru News.ro.