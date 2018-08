"Mi-as dori foarte mult ca in An Centenar sa nu mai profitam de necazul unor oameni si sa facem din aceste lucruri subiecte de disputa politica. (...) E foarte important sa luam masurile care se impun. Din pacate, e un virus care nu are un antidot si nu putem spune ca eradicam de maine peste tot, dar ca vom lua toate masurile pentru a da un raspuns", a declarat Viorica Dancila, la Constanta, prezenta la inaugurarea Statiei de tratare a apei potabile Palas, informeaza Antena3.ro.

Solicitata sa comenteze o declaratie a fostului premier Victor Ponta, care ar fi spus ca tara noastra a fost avertizata ca exista riscul ca pesta porcina sa ajunga si in Romania, Viorica Dancila a raspuns: "A arata cu degetul si a face din acest lucru un subiect politic e inoportun".

Cand a fost intrebata daca va vizita localitatile afectate de pesta porcina, ea a afirmat ca nu este importanta vizita, desi va merge daca va fi necesar, ci sa fie luate toate masurile pentru a ajuta zonele respective.

"E important sa luam toate masurile pentru a ajuta zonele respective, sa respectam ceea ce s-a stabilit la nivel guvernamental si, in acelasi timp, pentru mine e important sa avem rectificarea bugetara pentru a putea despagubi oamenii care au fost afectati de acest lucru", a adaugat premierul.