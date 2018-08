”Nu se va vorbi la acest Comitet Executiv de remeniere guvernamentala. Dupa cum stiti, am spus ca se va face o evaluare a fiecarui ministru, in functie de programul de guvernare. Nu am facut inca aceasta evaluare, deci nu putem vorbi de o remeniere guvernamentala”, a declarat Dancila, potrivit News.ro.

Chestionata daca este multumita de activitatea ministrilor, a spus ca doar dupa ce va face evaluarea va putea raspunde la aceasta intrebare.

”Acest lucru pot sa-l spun in urma evaluarii pe care o fac, comparativ cu sarcinile indeplinite, cu obiectivele indeplinite din programul de guvernare. Pana nu vad aceasta foaie de parcurs a fiecarui ministru, daca a fost indeplinita, nu pot sa fac anumite precizari”, a mai spus Dancila.

Sefa Executivului a precizat ca evaluarea se va face in cadrul Coalitiei.

”Suntem un guvern politic si este normal ca evaluarea sa se faca in cadrul Coalitiei si sa discut cu co-presedintii Coalitiei”, a mai spus premierul.

Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social-Democrate (OFSD) are loc in aceste zile la Mamaia, iar pentru sambata este programata sedinta Comitetului Executiv, la Neptun.