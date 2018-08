"Executia bugetara dupa sapte luni de guvernare Dragnea-Dancila arata ca situatia finantelor publice se indreapta spre un dezastru bugetar. Veniturile fiscale sunt la cel mai mic nivel ca pondere in PIB de la perioada de criza economica din 2010 incoace, coborand la minim record de 8,6%! Nivelul veniturilor in PIB colectate de ANAF sunt mai mici si decat in 2017, cand reprezentau 9,4% din PIB. Iar dupa toata tevatura cu transferul contributiilor sociale la angajat, veniturile din contributiile de asigurari sociale ca pondere in PIB au crescut cu mai putin de un procent fata de aceeasi perioada a anului trecut. In schimb, veniturile fiscale plus incasarile din contributiile de asigurari sociale insumeaza 14,5% din PIB, fiind cele mai mici de dinainte de 2010 pana in prezent. Gestiunea proasta a finantelor publice de catre tripleta Valcov - Teodorovici - Misa pune in pericol plata salariilor si pensiilor, pentru ca procentul in PIB al veniturilor fiscale si al contributiilor sociale nu tine pasul cu cresterea cheltuielilor cu personalul si asistenta sociala care au urcat la peste 11,4% din PIB, cel mai mare nivel din 2011 pana in prezent. Adica aproape 80% din veniturile statului sunt pentru cheltuieli de personal si asistenta sociala. (...) Tripleta de incompetenti Valcov - Teodorovici - Misa trebuie sa explice cum a reusit intr-o perioada de crestere economica sa produca un dezastru bugetar cu cele mai mici venituri fiscale, cele mai mari cheltuieli sociale, cele mai mici investitii si cu cel mai mare deficit bugetar de la perioada de criza", afirma Danca, intr-o declaratie de presa transmisa AGERPRES.

In opinia acestuia, "pericolul" este ca, pentru a asigura plata salariilor si pensiilor, Guvernul Dragnea-Dancila sa continue sa se imprumute tot mai mult si mai scump.

"Deja avem o crestere a cheltuielilor cu dobanzile de 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pentru ca Romania se imprumuta la costuri chiar mai mari decat s-a imprumutat Grecia in perioada de criza, dobanda la obligatiunile pe termen lung ale Romaniei ajungand la peste 5%. Asigurarea nevoilor de finantare pentru plata salariilor si pensiilor este obligatorie, insa este pacat ca niste analfabeti economici au aruncat banii din cresterea economica pe fereastra prin politici iresponsabile si iata, acum, in loc sa asigure conditiile pentru dezvoltarea economiei private, pentru investitii publice si un nivel de trai mai bun pentru toti, Romania se confrunta cu o criza bugetara majora", spune liberalul.

Danca arata ca Guvernul a produs cel mai mare deficit bugetar de la criza din 2011.

"Intr-o perioada de crestere economica, marionetele lui Dragnea din Guvernul Romaniei au produs cel mai mare deficit bugetar de la criza din 2011 pana in prezent, ceea ce inseamna o gaura bugetara de aproape 12 miliarde de lei. Aceasta politica bugetara dezastruoasa a Guvernului Dragnea - Dancila are repercusiuni grave asupra echilibrelor economice, ceea ce va genera alte imprumuturi ale statului, cresterea deficitelor, noi scumpiri, devalorizarea leului, cresterea ratelor bancare si erodarea puterii de cumparare a veniturilor, in special a celor din economia privata. Datele oficiale privind situatia finantelor publice la 7 luni confirma ca au facut un buget prost inca de la inceput si de aceea au nevoie de o rectificare bugetara, pentru ca premisele pe care a fost construit bugetul nu mai au legatura cu realitatile economice", mentioneaza purtatorul de cuvant al PNL.