"Gata. Demisiile lui Dragnea si Dan nu mai sunt suficiente. Apar dovezi ca trebuie sa infunde puscaria pentru ce au facut pe 10 august. Nu ma intereseaza asa de mult care sunt reglarile de conturi in PSD. Dar adevarul despre Piata Victoriei da, ma intereseaza.

Si iata ca incepe sa iasa la iveala. Tocmai am aflat cine si cum a mintit despre modul in care au fost improscati cu gaze si agresati 100.000 de oameni pasnici, sub un pretext cusut cu ata alba. Sa nu uitam: peste 450 de oameni au avut nevoie de ajutor medical. Aproape 800 de oameni au depus deja plangeri penale. Si apar deja primele raspunsuri. Justitia trebuie sa lucreze cat de repede", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.