"Presedintele are dreptate, Teodorovici minte!

In urma cu putin timp, asa zisul minstru al finantelor publice, in conflictul de natura personala cu o casa din Sibiu ne anunta sa stam linistiti ca are el bani pusi de o parte in fondul de rezerve al guvernului.

'Avem posibilitatea de a aloca sume suplimentare din fondul de rezerva al Guvernului, pentru orice fel de cheltuieli suplimentare. Deci nu vor fi probleme' 7 august 2018 - Eugen Teodorovici

Aseara insa 'surprize, surprize'. Omul ne-a anuntat ca nu are bani in fondul de rezerva.

'Fondul de rezerva a primului-ministru este astazi pe zero…' 29 august 2018 - Eugen Teodorovici



Avem doua variante:

- omul e habarnist rau si a cheltuit in cateva saptamani TOT fondul de rezerva al guvernului, ceea ce arata clar cat este de iresponsabil

- continua sa fie pacalit de Darius Valcov- adevaratul ministru al finantelor publice

Eu cred ca a doua varianta e cea corecta. Voi ce credeti?

P.S. Sambata voi posta un document in care atat Valcov cat si Teodorovici au un rol important in desavarsirea celui mai mare furt din Romania.

P.P.S. Despre executia bugetara, astazi la ora 21 la Jocuri de Putere si maine intr-o postare", a scris Florin Citu pe Facebook.