"Peste jumatate din judetele tarii pot ramane fara tratament pentru pacientii cu HIV, daca Guvernul Dancila nu suplimenteaza de indata bugetul pentru Programul National de Tratament. In prima faza vor fi afectati peste 5000 de pacienti, iar daca suplimentarea bugetelor va intarzia si dupa 10 septembrie toti cei 12.000 de pacientii cu HIV din Romania vor fi afectati.

'Am ajuns aici din cauza alocarii insuficiente de fonduri pentru Programul National de Tratament al Infectiei HIV, derulat de Ministerul Sanatatii, Alocarea initiala de fonduri nu a acoperit necesarul de medicamente decat pana in luna august, anticipandu-se probabil esecul programelor de investitii si rectificarea pozitiva a bugetului. Viata pacientilor este pusa in pericol de decizii administrative iresponsabile!', a declarat senatorul USR Adrian Wiener, de profesie medic.

Oficialii din Ministerul Sanatatii stiu ca intreruperea tratamentului la pacientii cu HIV conduce la compromiterea schemei de tratament si expune pacientii la complicatii si risc de recadere. O astfel de situatie de sincopa a bugetarii Programului National de HIV nu s-a mai intalnit din 2010. Legea garanteaza continuitatea tratamentului la pacientii cu HIV din Romania. Uniunea Salvati Romania cere Guvernului Dancila sa aloce de indata suplimentarea bugetului pentru a nu pune in periocol viata acestor pacienti", se arata intr-un comunicat USR.