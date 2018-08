"Scrisoarea este asumata de catre insusi avocatul presedintelui Donald Trump, celebrul fost primar al New-York-ului, Rudolf Giuliani. Cel in cauza o semneaza, evident fara sa-l preocupe inutil continutul ('time is money') si mai mult in necunostinta de cauza, doar venea gata scrisa chiar de la fostul sef al FBI, iar suma pe care a primit-o facea absolut irelevanta si prea putin semnificativa povestea statului paralel, abuzurile justitiei, ale DNA si SRI din Romania, putea semnala chiar venirea apocalipsei si a extraterestrilor, ca singura solutie a salvarii noastre nationale, daca Liviu Dragnea nu scapa de puscarie si nu ajunge presedintele Romaniei ... Cam acesta este si subtextul de fond al acestei scrisori caragialesti. Iar aceasta facatura penibila, aceasta conspiratie propagandistica si manipulatorie, de care s-a dezis finalmente pana si Departamentul de Stat al SUA, era menita sa le arate romanilor, 'persuasiv' si edificator, ca pana si americanii sunt ingrijorati de statul paralel din Romania, asa cum in urma cu mai bine de o jumatate de veac se vedeau amenintati de statul comunist, care contamina Europa pornind contagios in forta din Rusia", a aratat Marius Pascan, intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres.

El a precizat ca doi "condamnati penal", Alexander Adamescu si Puiu Popoviciu, "ambii fugiti de justitie la Londra", au platit, printr-o firma de consultanta a fostului director FBI, Louis Freeh, care ii reprezinta ca avocat, o scrisoare "cu caracter propagandistic, adresata presedintelui Romaniei si principalilor factori de decizie institutionala din Romania".

Presedintele executiv al PMP a mentionat ca in acest fel este mult mai clara lupta cu "statul infractional pe deplin paralel cu Romania reala, pastorit diabolic de Dragnea si Tariceanu" si ca aplauzele acestor "marete fapte si realizari" se pot cumpara de oriunde, chiar si din SUA.

"In dramatica realitate, ambalajul costa foarte mult si este decontat de firme de lobby sau persoane fizice, interesate exclusiv de profit", a mai precizat Marius Pascan, in comunicatul de presa.