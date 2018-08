Potrivit proiectului de act normativ postat pe site-ul MJ, studiile de fezabilitate vor fi destinate construirii unor noi locuri de detentie la Penitenciarul Bistrita, Penitenciarul Botosani, Penitenciarul Galati, Penitenciarul Gherla, Penitenciarul Iasi, Penitenciarul Mioveni, Penitenciarul Poarta Alba si Penitenciarul Targu Jiu.

In nota de fundamentare se arata ca in prezent exista un deficit de peste 3.800 de locuri de detentie, iar Administratia Nationala a Penitenciarelor nu are prevazute toate fondurile bugetare necesare realizarii programului de investitii prevazute in planul de masuri pentru solutionarea supraaglomerarii carcerale, care ar trebui sa se deruleze intre 2018 si 2024, scrie Agerpres.

"Infrastructura sistemului administratiei penitenciare, dezvoltata inainte de anul 1989, nu corespunde standardelor prevazute de Consiliul Europei. Aducerea sistemului penitenciar romanesc la aceste standarde implica un proces de durata, realizat cu costuri semnificative. Un factor determinant pentru crearea unor conditii de detentie corespunzatoare il constituie si numarul mare de hotarari si decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate impotriva statului roman, al caror obiect il constituie conditiile de detentie, majoritatea referindu-se la conditiile de cazare", se mai mentioneaza in nota de fundamentare.