"Este inexplicabil modul in care a decis ANSVSA sa organizeze instruiri si sa trimita informari cu privire la pesta porcina. In Iasi, judet aflat la granita cu Republica Moldova au fost ZERO informari si instruiri in 2016 si 2017. In Maramures, judet aflat la granita cu Ucraina a fost trimisa o informare in 2016 si 2 in 2017. Mai grav, Satu Mare, judetul in care a aparut primul focar de pesta porcina este judetul unde ANSVSA sustine ca a facut cele mai multe instruiri si a trimis cele mai multe informari. (...)

In concluzie, Comisia Europeana a avertizat si a facut recomandari, dar acestea au ramas in raport pe site-ul CE si nu au fost aplicate de ANSVSA, cu toate ca erau urgente si serioase", se arata intr-un comunicat USR.

USR reclama ca sectoare economice importante ale Romaniei sunt gestionate de politruci care, confruntati cu propriile greseli, se apara cu fraze propagandistice si inventeaza teorii ale conspiratiei. Geronimo Raducu Branescu si ceilalti politruci responsabili de transformarea Romaniei intr-un abator trebuie sa plece si sa lase profesionistii sa gestioneze in mod eficient aceasta epidemie, mai arata sursa citata.