“Domnul presedinte (Klaus Iohannis, n.r.) a aprobat un buget la inceputul acestui an si stim foarte bine ca a avut atunci toate elementele de bugetul, toate masurile pe care Guvernul PSD-ALDE si le-a asumat, cu impact, cu absolut tot ceea ce trebuia ca dansul sa inteleaga si sa adopte bugetul. Ca si dovada, ca l-a si promulgat. Astfel de referiri, ca nu sunt bani de pensii sau ca se prefigureaza o catastrofa la nivel national, sunt declaratii iresponsabile. In cel mai rau caz, ca ar fi adevarat ceea ce spune dansul, e o discutie care se poarta altfel, intre presedintele Romaniei, primul ministru, in cadru restrans, pentru a vedea daca este situatia aceea si care sunt masurile pe care Guvernul sau impreuna si cu presedintia, dupa caz la caz, are trebui sa fie luate. E posibil orice. Chiar daca ar fi asa ceva adevarat, dar nu este, nu faci publica o astfel de declaratie. Sa spunem in cazul pestei porcine. Presedintele statului roman nu se pronunta ca ceva va veni si ca e posibil sa... Trebuie sa fie foarte responsabil cand face astfel de declaratii, pentru ca pot fi repercusiuni si economice grave, dar si de alta natura. Nu poti sa alertezi populatia cu pensiile si salariile. Se va dovedi pana la final ca pe acest an oamenii au avut si pensiile, si salariile la timp, asa cum a promis acest Guvern. Repet, sunt declaratii care se pot face, dar pana la o anumita limita. In orice tara, anumite situatii se discuta, in primul rand, in acest cadru - Presedintie, Guvern si alte structuri ale statului. De asta se discuta in CSAT anumite elemente de siguranta nationala, nu iesi si le faci public”, a spus Teodorovici, potrivit stirileprotv.ro.

Conform ministrului Finantelor, cu privire la rectificarea bugetara, aceasta se face “per ansamblu, nu partial”, cum a sugerat presedintele Iohannis.

“Rectificarea bugetara se face per ansamblu, nu partial, cum sugereaza presedintele Romaniei. Atunci sa schimbam legea care se refera la functionarea CSAT-ului, pentru ca acolo se spune “bugetul”, nu rectificarea, dar se intelege implicit si rectificarea. Trebuie sa spunem foarte clar ca CSAT se asigura ca sumele pentru respectarea angajamentelor asumate de Romania in anumite zone sunt respectate si punct. Presedintele nu trebuie sa iasa in public intr-un asemenea mod. Vizavi de intarziere (cu rectificarea, n.r.), pot sa-i dau domnului presedinte cateva exemple, nedorind a intra intr-o disputa. Nu vreau sa pun paie pe foc in continuare si sa mentin un astfel de conflict in mod public, pentru ca nu este corect fata de romani”, a mentionat Teodorovici.

Teodorovici a expus si doua cazuri pentru care amanarea rectificarii poate avea repercursiuni importante.

“Am dat saptamana trecuta un comunicat pe schemele de ajutor de stat pentru mediul economic. Noi trebuia sa primim la Ministerul de Finante din 27 august propuneri din partea firmelor, in special cele romanesti, pe proiecte de finantari pentru minimum 3 milioane de euro. Astazi, noi am amanat pana pe 10 septembrie acest termen, deci iata o intarziere. A doua chestiune este un caz foarte grav pe care trebuie sa-l aduc in atentia opiniei publice. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, are un caz foarte grav la minister: un copil de 8 sau 9 luni care are nevoie de un tratament urgent, pentru ca sufera de o boala rara, si pentru care vindecare s-a cerut o anumita suma la rectificare, s-a propus de noi, ca Minister de Finante, suma respectiva, dar rectificarea asteapta pana pe 4 septembrie. E viata unui om in joc. Mai sunt probleme nationale de sanatate pentru care Ministerul Sanatatii a cerut sume”, a adaugat ministrul de Finante.

Cu privire la bugetul Presedintiei, Teodorovici a punctat faptul ca acesta nu va merge pe datorie, iar evenimentul din luna septembrie la care vor fi prezenti 12 sefi de stat va fi organizat.

“Bugetul Presedintiei nu va merge pe datorie. Asa ceva nu exista. Sunt contracte semnate pentru acel forum din septembrie, unde vor fi invitati 12 presedinti de stat. Sunt convins ca un razboi intre oameni politici, fie ca se numesc Iohannis, Dragnea, Teodorovici, nu face bine acestei tari. De aceea, am cerut public presedintelui si altor oameni politici sa discutam. Poate domnul presedinte a fost dezinformat de echipa pe care o are, nu stiu, dar nu vreau sa cred ca un presedinte de stat aduce in spatiul public subiecte de acest tip. Presedintele Romaniei nu m-a consultat in legatura cu problemele pe care le-a spus public. Am sa-i prezint presedintelui, pe 4 septembrie, datele problemei si ca exista bani pentru angajamente si de a face plati efectiv, cel putin pana la a doua rectificare”, a spus ministrul Finantelor Publice.