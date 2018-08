Acesta a fost intrebat daca autoritatile au luat toate masurile necesare in privinta combaterii pestei porcine africane, in conditiile in care virusul pestei porcine africane era prezent de cativa ani in tarile din jurul Romaniei.

"Guvernul a actionat de fiecare data in mod corect, rapid si eficient. In mod corect pentru ca a fost tot timpul informat si tot timpul a decis masuri in cadrul Guvernului. Am modificat succesiv Hotararile de Guvern 830 si HG 1214, pentru a crea mecanisme in asa fel incat sa usuram accesul in momentul actiunii directe. Lucrul acesta s-a facut si in anul 2017 si in cursul acestui an pana la aceasta data. Ca a actionat rapid si corect o constituie faptul ca in 2012 la granita cu Romania, Ucraina avea focar de pesta porcina, este primul focar pe care l-am avut in evidenta si care ne atragea atentia - dovada stau si acele simulari - iar noi Guvernul si structurile statului nu am stat cu mainile incrucisate. Pentru ca din 2012 si pana la primul focar din Romania din 2017 la 31 iulie atesta faptul ca Romania a luat masuri de prevenire a intrarii acestui virus in tara. (...) ANSVSA, care este institutia statului competenta in domeniu, a intervenit in mod rapid, profesionist si a actionat pe baza planului de contingenta - care a fost autorizat in tara - si a pus sub control acest focar. Din data de 31 iulie pana pe data 15 octombrie in acea zona nu a recidivat virusul, zona a fost curata, iar Comisia Europeana, prin structurile de specialitate, a decis ca zona este libera", a explicat Petre Daea, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat ca din 15 octombrie 2017 si pana in 11 ianuarie 2018 nu a mai fost un alt focar de pesta porcina africana, insa, incepand de la acea data, a aparut tot in zona respectiva un alt focar, contaminarea fiind posibila prin intrarea in tara a unor produse de origine animala care au scapat controlului sanitar-veterinar.

"Lucrurile insa s-au precipitat cand acest virus a intrat in Tulcea. Tot timpul, in analizele pe care le-am avut la MADR si la Comitetul National de Combatere a Bolilor am venit cu masuri concrete, inclusiv cu schimbarea actelor normative. Ministerele de linie, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor si Padurilor au emis ordine de recolta care hotarasc scaderea efectivelor de mistret in zonele afectate, pe o procedura foarte clara, astfel incat tinta de a opri aceasta molima sa fie atinsa", a mai spus Daea.

Ministrul Agriculturii a subliniat ca nu au fost dati inca toti banii pentru despagubiri celor afectati de uciderea animalelor, pentru ca s-a intarziat "din nefericire, destul de mult si cu efecte deosebite" pe rectificarea bugetara.

"Este o diferenta destul de mare, nepermis de mare, intre dosarele care au fost verificate si care au trecut de pragul legislativ pentru a fi autorizate la plata si plata efectiva. Intre 84 si 1.600 de dosare este o diferenta foarte mare (...). Am introdus instrumente de lucru printre care si comunicarea directa cu producatorii spunandu-le ca vor primi acesti bani si ca trebuie sa coopereze cu noi, pentru ca in aceasta lupta extraordinara, daca populatia nu intelege ca este cu adevarat un virus periculos, aceasta boala nu se poate opri decat prin aceasta masura grea, dureroasa, si nu as vrea sa folosim lacrimile celor care sufera pentru a castiga procente in aprecierea publica (...) ca membru al Guvernului vreau sa asiguram tara ca toti producatorii, cei care sunt in aceasta situatie grea, extrem de grea, pentru ca nu este greu sa iei porcul din cotet, sa-i pui asomatorul la ureche si sa il trimiti in groapa de incinerare. Nu este usor acest lucru, dar trebuie sa intelegem ca nu avem o alta posibilitate si ii rog sa inteleaga ca aceasta este procedura si ca noi, in momentul in care se face rectificarea bugetara si in momentul in care primim bani (...), ANSVSA este pregatit sa plateasca aceste sume la toti cei care au dreptul", a explicat ministrul Agriculturii.

Intrebat cum comenteaza declaratiile presedintelui Klaus Iohannis potrivit carora cei care au gestionat intr-un mod "complet defectuos" aceasta criza a pestei porcine africane vor trebui sa-si asume responsabilitatea, el a a raspuns: "Eu nu pot sa imi demonstrez incompetenta si eu sunt o autoritate si eu prin forta faptelor imi demonstrez competenta si actiunea in domeniu".

"Este adevarat ca aceasta amplitudine a bolii este extraordinara. Este adevarat ca aceasta boala a infrant si Rusia si Ucraina, a infrant si alte state, dar au reusit sa treaca peste momentul acesta de inceput care exista la aceasta data, emotional, si au reusit sa se stabilizeze printr-o regula foarte clara pe care o folosim si noi in asa fel incat sa avem succes. Toti suntem interesati aici, de la presedintele tarii pana la ultimul cetatean din Romania, sa facem fata unei asemenea situatii", a mai spus Daea.

Potrivit datelor prezentate miercuri de presedintele ANSVSA, Geronimo Branescu, in acest moment sunt in evolutie 781 de focare in diferite faze evolutive, in 10 judete, fiind afectate 165 de localitati. Din aceste focare, 11 sunt in exploatatii industriale, unul este intr-un abator iar un alt focar se afla intr-o exploatatie de tip A. De asemenea sunt confirmate, 40 de cazuri la mistret.

Numarul porcilor ucisi se ridica la 123.411