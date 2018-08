"Sigur ca trebuie sa revenim la normalitate, trebuie sa revenim la cautarea de consens, mai ales ca suntem in anul celebrarii Romaniei Mari. Acest mesaj as vrea sa fie bine inteles, trebuie sa revenim la normalitate. Dar nu o sa putem reveni la normalitate, atat cat Opozitia se comporta ... n-as vrea sa folosesc un epitet, dar o sa ma intelegeti. In momentul in care Opozitia considera ca trebuie sa faca plangere penala pentru inalta tradare impotriva primului ministru, si inregistram o premiera absoluta in lumea democratica, nu numai europeana, cred ca si in alte tari... atunci ne dam seama ca trebuie, pana scena se curata de cretini si de dementi, trebuie sa luptam cu armele pe care, din pacate, nu as fi vrut sa le folosim, dar trebuie sa le folosim", le-a spus Tariceanu participantilor la Scoala politica de vara a organizatiei de femei a ALDE.

El a precizat ca in partid trebuie sa existe o mobilizare fara precedent.

"Vreau sa intelegeti ca suntem intr-o situatie exceptionala, care implica o mobilizare fara precedent. Ne apropiem de alegerile de la anul, contez foarte mult pe contributia voastra in campania care va urma", a afirmat liderul ALDE, potrivit Agerpres.

Calin Popescu-Tariceanu a spus ca, in prezent, el este intr-o situatie in care nu a fost niciodata in ultimii 28 de ani, de cand este in politica.

"In momentul acesta, eu sunt in situatia in care nu am fost niciodata de 28 de ani de cand sunt in politica. Adica, chiar daca la inceputul anilor '90, adversitatea intre liberali si FSN-isti a atins, as spune, o intensitate poate greu de descris si de explicat astazi voua care sunteti mult mai tineri, dar, lupta politica s-a dat cu armele politice normale. Adica, disputa de idei, combaterea afirmatiilor adversarilor nostri, in Parlament, instrumentele pe care le aveam, pe care le avem si astazi, democratice, constitutionale. Si pana la urma, in '96, dupa sase ani de conducere FSN-ista, Conventia Democratica a castigat alegerile. Si faptul ca am castigat alegerile a fost primul semn de adevarata normalitate si democratie in Romania. FSN-ul, ulterior transformat in PDSR si PSD, a acceptat infrangerea, nu s-au resemnat, politic au castigat din nou in 2000. A fost aceasta alternanta la putere. Dar ce vreau sa va spun, in toata aceasta perioada, si pana in '96 si dupa '96, politica romaneasca s-a bazat mai degraba pe cautare de consens si pe respectarea jocului democratic, folosind armele democratice", a sustinut Tariceanu.

El a adaugat ca, in ultima vreme, in politica se folosesc arme nedemocratice.

"Din pacate, in ultima vreme, constatam ca se folosesc armele nedemocratice, adica eliminarea adversarului, eliminarea fizica a adversarului, trimiterea lui la inchisoare, instrumentele paralele de putere, de luare a deciziilor s.a.m.d., care nu pot fi acceptate. Dar numai ca, la acest comportament, daca noi o sa ramanem sa spunem 'stiti, noi nu putem sa facem decat strict ceea ce faceam cand era odata consensul', atunci va spun ca sigur o sa fim infranti si probabil ca ne-am merita infrangerea, pentru ca nu intelegem care este esenta luptei politice", a spus presedintele ALDE.

De asemenea, Tariceanu a mai spus ca tara este intr-o situatie extrem de grava, de incalcare a Constitutiei si a legilor, mentionand ca formatiunea politica pe care o reprezinta este "intr-o situatie de razboi cu adversarii politici", care au folosit mijloace nelegale si imorale in lupta politica.

"De fapt, in Romania sunt structuri paralele de putere care au acaparat puterea, care au luat decizii de eliminare a adversarilor politici prin mijloace nelegale, nedemocratice, neconstitutionale. Si atunci vreau sa va spun ceva: Suntem intr-o situatie normala? Nu. Suntem dincolo de faptul de a fi intr-o situatie extrem de grava, de incalcare a Constitutiei si a legilor. Suntem intr-o situatie de razboi. Suntem intr-o situatie de razboi cu adversarii nostri politici care au folosit toate mijloacele, nelegal si imorale in lupta politica", le-a spus Tariceanu participantilor la Scoala politica de vara a organizatiei de femei a ALDE.

El a mentionat ca si ALDE trebuie sa fie mobilizat pentru razboi, insa unul moral si legal.

"Daca ei vor razboi, atunci eu va spun ceva, trebuie sa fim mobilizati si noi pentru un razboi, dar un razboi care este moral si legal. Prin urmare, la ceea ce fac adversarii nostri cu armele nelegale si cu armele imorale, le raspundem tot cu un razboi. Nu trebuie tolerate aceste atitudini sub nicio forma", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu.