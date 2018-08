Redam integral comunicatul partidului:

Aceasta sesiune parlamentara este obligatoriu sa inceapa cu audierea premierului la Ora Guvernului in Parlamentul Romaniei.

PNL a depus o solicitare in acest sens Biroului Permanent si lui Liviu Dragnea pentru ca Viorica Dancila trebuie sa dea explicatii despre reprimarea protestelor si violentele Jandarmeriei impotriva protestatarilor pasnici din 10 august.

O provocam pe d-na prim-ministru sa vina in fata Parlamentului sa asume, conform Legii raspunderii ministeriale, adevarul. Iar daca citeste textele si minciunile altora, sa-si asume acest lucru. Dar, ii atragem atentia ca a minti in plenul Parlamentului este o fapta penala, conform Legii raspunderii ministeriale.

Premierul Romaniei NU a remaniat-o pe Carmen Dan, ministrul Internelor, in ciuda modului dezastruos in care a gestionat interventia din Piata Victoriei, dar si a contradictiilor fatise, flagrante, a explicatiilor in raport cu Jandarmeria si cu prefectul Capitalei.

Premierul Romaniei s-a facut ca nu vede nimic din toate abuzurile impotriva oamenilor fara vina, iar acest lucru nu poate fi acceptat.

Ce are de spus premierul Romaniei despre cea mai violenta interventie a fortelor de ordine de la momentul mineriadelor incoace?!

In acelasi timp, prim-ministrul trebuie sa dea explicatii pentru gestionarea dezastruoasa, cu impact major in economie, asupra pestei porcine.