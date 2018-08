Potrivit unui anunt postat pe site-ul MJ, toti candidatii au indeplinit conditiile legale, ei urmand sa sustina interviul dupa cum urmeaza: primii trei candidati admisi - in data de 3 septembrie, incepand cu ora 11,00, iar urmatorii trei - pe 4 septembrie, de la ora 8,30.

Primii care vor sustine interviul la sediul MJ sunt: Sorin Armeanu - prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, Andrei Bodean - procuror la DNA Constanta, Adina Florea - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta. Urmeaza pe 4 septembrie procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea - fost procuror general adjunct al Romaniei, Paula-Nicoleta Tanase - procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati.

Rezultatele selectiei pentru sefia DNA vor fi anuntate public pe data de 6 septembrie, informeaza Agerpres.

"Propunerea/propunerile ministrului Justitiei va fi/vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justitiei inainteaza propunerea presedintelui Romaniei in vederea numirii in functia de conducere. Calendarul aprobat va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi", mentiona MJ.