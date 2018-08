„Cine se scuza se acuza (...). Eu nu cunosc nici un fel de temei serios pentru actiunea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de declansare a evaluarii manageriale in cazul procurorului general. Ca atare, raman cu aceasta suspiciune ca de fapt declansarea acestei evaluari face parte dintr-un plan bine pus la punct al coalitiei de guvernamant, care doreste sa numeasca clienti fideli in fruntea tuturor institutiilor, pentru a le controla politic si de asemenea in cazul anchetei privitoare la reprimarea brutala a manifestatiei diasporei, sunt convins ca unul dintre motivele pentru care a facut acest anunt ministrul Justitiei este acela de a pune presiune asupra Parchetului de pe langa ICCJ si mai ales asupra procurorului general si asupra procurorilor care ancheteaza reprimarea manifestatiei pasnice din zece august”, a declarat Orban, potrivit News.ro.

Chestionat cu privire la concluzia la care se va ajunge in urma evaluarii lui Augustin Lazar, liderul PNL a spus ca ministrul Justitiei a demarat aceasta procedura cu intentia evidenta de a-l schimba.

„Banuiesc ca Tudorel Toader a demarat aceasta procedura cu intentia evidenta de a-l schimba. Din punctul meu de vedere, nu exista nici un motiv serios pentru initierea demersului de schimbare a domnului Augustin Lazar. Este un om cu o cariera solida in spate, un om integru, un om modest, un om care de cand e la conducerea Parchetului de pe langa ICCJ, a avut rezultate in activitate”, a spus liderul PNL.