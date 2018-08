"Pesemne este foarte convenabil pentru actuala putere sa aduca mereu sistemul de justitie in stare de criza, de instabilitate. De aceea cred ca a fost inventata asa de brusc povestea cu evaluarea Procurorului General.



De cand a fost anuntata decizia CCR in cazul Laura Codruta Kovesi a aparut in sistem temerea legata de subordonarea politica a procurorilor. Si eu am spus atunci ca dupa Kovesi va urma Lazar pentru ca era vizibil ca acestea sunt directivele actualei puteri.

Evaluarea anuntata acum nu porneste de la premise de obiectivitate. Din contra, este destul de clar scopul ei. Am vazut ca Augustin Lazar se apara cu documentele in mana in chestiunea cu protocolul. Dar sa nu uitam care este fondul problemei: asigurarea sau nu a independentei procurorilor. Se stie ca Toader si Lazar au avut opinii diferite fata de legile justitiei dar majoritatea parlamentara a refuzat orice fel de dialog cu magistratii.

Referitor la ce va fi in viitor: sa judece fiecare cetatean daca este bine sa ajungem ca fiecare ministru nou sa demareze evaluari de genul acesta si sa ajungem sa avem alti sefi la Parchete de fiecare data cand avem un nou ministru", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.