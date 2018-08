"Pe domnul Maior am decis sa-l invitam la comisie pe data de 4 septembrie, marti, la ora 11,00. Am semnat o adresa si maine va pleca spre Ministerul Afacerilor Externe si am avut si un dialog cu domnia sa prin mesaje spunandu-i acest lucru. (...) Inca nu a confirmat, dar eu cred ca va veni", a spus Manda pentru Agerpres, conform digi24.ro.

El a tinut sa mentioneze ca temele discutiei vor viza subiectele aduse in discutie de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate Horia Georgescu.

"Vrem sa vedem si daca domnul Maior le confirma sau nu si care este pozitia domnului Maior. Spun ca este important pentru domnul Maior sa vina si cred ca este in interesul domniei sale sa vina sa lamureasca toate aspectele care il vizeaza, de aceea cred ca va veni la comisie", a aduagat presedintele comisiei.