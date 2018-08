"Cei rauvoitori incearca sa puna scrisoarea lui Rudolph Giuliani in cheia unui lobby. Nu stiu pentru cine face lobby, nu am auzit sa fie lobby-ist angajat pentru cineva din Romania, in asa fel incat sa se justifice in cel mai mic fel aceasta afirmatie", a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului.

El a mentionat ca Rudolph Giuliani s-a remarcat ca procuror in combaterea "mafiei adevarate din New York, cu mari succese" si ca primar al orasului cu un lung mandat, inclusiv in timpul atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

"Rudolph Giuliani este o personalitate si in domeniul Justitiei, dar si in viata publica, foarte respectata in SUA. Ceea ce mie mi se pare de remarcat este ca, in momentul de fata, lucrurile pe care multi din Romania au incercat sa le tina sub pres si anume abuzurile grave ale DNA, colaborarea intre DNA si servicii secrete sub forma protocoalelor au trecut oceanul. Aceste lucruri pe care eu le-am semnalat de nu mai putin de patru ani in discursul public au ajuns sa fie subiecte de interes major si pentru cei din UE si pentru cei din America. (...) Scrisoarea lui Giuliani mi se pare foarte, foarte utila. Face recomandari din perspectiva unui om care are cunostinte juridice solide si isi da seama probabil si de climatul care domneste in Romania si care, practic, face astazi cu greu acceptabila o discutie rationala pe chestiunile juridice", a adaugat Tariceanu, potrivit Agerpres.

Referindu-se la eventualitatea unei amnistii, propuse si de Rudolph Giuliani in scrisoare, Tariceanu a spus: "In momentul in care constati deficiente legislative sau de aplicare a legii si se petrec abuzuri (...) in baza carora oameni nevinovati au ajuns sa fie condamnati, iti pui problema cum remediezi aceste lucruri. (...) Masura propusa de ministrul Justitiei (revizuirea hotararilor judecatoresti bazate pe utilizarea interceptarilor ilegale de telefoane si a utilizarii protocoalelor) este una extrem de necesara pentru a da posibilitatea celor care au fost afectati sa isi recastige dreptatea si demnitatea".