"Va solicit sa ne puneti de urgenta la dispozitie raportul realizat de Ministerul de Interne asupra protestelor de pe 10 august si sa incetati blocarea controlului parlamentar. Opinia publica trebuie sa stie cine sunt cei responsabili pentru violentele si abuzurile indreptate impotriva protestatarilor pasnici", precizeaza marti Raetchi, intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Ovidiu Raetchi, care este si vicepresedinte al Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, sustine ca invocarea de catre ministrul de Interne a respectarii unei anumite proceduri parlamentare pentru a pune la dispozitie raportul in cauza este, de fapt, "doar un pretext" pentru a refuza accesul la datele importante din timpul evenimentelor din data de 10 august.

"De fapt, acesta este doar un pretext pe care il folositi pentru a ne refuza accesul la date esentiale care dezvaluie filmul evenimentelor de pe 10 august. Stiti probabil ca adevarul va incrimineaza si nu vreti sa ne puneti la dispozitie raportul pentru ca acesta intra in contradictie cu declaratii pe care le-ati facut. Exista deja numeroase inadvertente si contradictii pe care trebuie sa le lamuriti, iar faptul ca prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, si viceprimarul Aurelian Badulescu au o alta versiune asupra unor momente cheie din data de 10 august ridica mari semne de intrebare asupra veridicitatii faptelor pe care le-ati prezentat. In acest moment, nimeni nu mai intelege daca jandarmii au actionat in baza unei dispozitii legale sau fara niciun control. De asemenea, nimeni nu intelege cine a coordonat Jandarmeria, in conditiile in care toti cei responsabili refuza sa admita orice implicare", mai spune deputatul.