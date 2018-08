"Peste tot in lume viata politica este turbulenta. Nu pot sa discut situatia politica din Romania, pentru ca nu o cunosc. Am citit foarte mult, am auzit foarte mult, dar pana acum nu am experimentat nimic si sunt aici sa ascult, sper sa invat si sper sa inteleg. (...) Am putea avea aceasta chestiune si despre viata politica din Marea Britanie sau din Statele Unite sau din Tarile de Jos si asa mai departe. Este aproape o situatie normala, dar amanuntele despre Romania nu pot sa le comentez", a declarat Andrew Noble, in prima sa conferinta de presa de la preluarea mandatului de ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, fiind intrebat daca este ingrijorat de faptul ca exista o polarizare atat la nivelul societatii, cat si la cel al clasei politice din Romania, potrivit Agerpres.

Totodata, chestionat cu privire la protestul de la Bucuresti din 10 august, ambasadorul Andrew Noble a precizat ca nu a discutat cu foarte multe persoane din tara noastra, afirmand ca "aspectul cel mai important" pentru un diplomat este "sa asculte".

"Sunt foarte nou aici. Pana acum nu am discutat cu foarte multe persoane din Romania. (...) Abia joi am prezentat scrisorile mele de acreditare la ministrul Afacerilor Externe si sunt aici sa invat, sa ascult si sa inteleg", a mentionat Andrew Noble.

El a precizat ca nu crede ca ar fi "un diplomat serios" daca ar face de la bun inceput "niste remarci despre situatia interna" din Romania.

Intrebat daca, in perioada urmatoare, are programate intalniri cu presedintii Camerelor Parlamentului si cu ministrul Justitiei, Andrew Noble a raspuns: "Am intentia sa ma intalnesc cu tot varful societatii si Guvernului din Romania, nu numai cu persoanele pe care le-ati numit, dar in momentul de fata inca nu am prezentat scrisorile mele de acreditare la presedinte si, de aceea, sunt inca in niste limite. (...) Inca nu am stabilit date pentru intalnirile pe care le-ati mentionat".