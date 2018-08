"Partidele traditionale, fie ca vorbim de PSD sau PNL, sunt compromise si incapabile de a se reforma sau de a genera modernizarea statului. Si unii si altii, au guvernat atat separat, cat si impreuna. Si au guvernat prost. (..)

Niste baieti destepti din politica romaneasca, constientizand limitele propriilor partide, au inteles sa le paraseasca si sa formeze noi partide. Din fericire, pentru asanarea si insanatosirea clasei politice, reteta partide noi cu oameni vechi, este sortita esecului. PMP, ALDE, Pro Romania, au viitorul pecetluit. Ce credibilitate pot avea liderii lor care au contaminat politica romaneasca mai bine de 20 de ani? Reteta succesului in politica romaneasca inseamna partid nou cu oameni noi. Asa a obtinut USR un numar de mandate parlamentare cat PMP si ALDE la un loc. Reteta, din perspectiva alegerilor parlamentare din 2020, va trebui imbunatatita. Nu va fi suficient sa vii atunci doar cu oameni noi care nu au niciun trecut profesional sau social. Va trebui sa promovam in politica oameni cu relevanta sociala, care au generat competenta, performanta si plus valoare.USR a intrat pe un drum infundat.Partidul lui Ciolos are o sansa doar daca isi va dezlipi de pe frunte eticheta de partid al intereselor straine,fie ca vorbim de cancelarii occidentale sau multinationale.

Un partid nou, centrat pe problemele tarii si nu pe doctrine sau ideologii, un partid care sa-si asume reforma statului, a institutiilor statului, a marilor sisteme publice, un partid care va promova pe liste valoarea si competenta, meritocratia si nu mediocritatea si servilismul, acel partid va putea castiga alegerile in 2020", arata Remus Borza.