"Stabilitatea si predictibilitatea politicii externe a Romaniei sunt esentiale pentru credibilitatea noastra ca actor extern. (...) In politica externa a Romaniei nu e loc pentru experimente discutabile in nume personal, amatorism, gafe diplomatice, pentru ca toate acestea sunt foarte paguboase pentru interesele si obiectivele noastre nationale", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni, la intalnirea cu sefii de misiuni si consulii generali, cu prilejul Reuniunii anuale a diplomatiei romane, potrivit Agerpres.

El a aratat ca de la reuniunea anterioara relatiile internationale nu s-au ameliorat, mentionand ca se mentin in continuare riscurile, amenintarile si provocarile, la care s-au adaugat noi evolutii, unele ingrijoratoare, atat in vecinatatea Romaniei, cat si la nivel global.

Seful statului a subliniat importanta anului 2018 pentru Romania.

"Este pentru noi un an important, din cel putin doua perspective. Pe de o parte, 2018 este anul Centenarului Romaniei Moderne, care inseamna pentru noi nu atat analize retrospectiv-istorice, cat, mai ales, proiectii de viitor. Pe de alta parte, este anul pregatitor al celei mai importante misiuni pe care Romania o va exercita de cand a devenit stat membru al Uniunii Europene - Presedintia Consiliului Uniunii, in primul semestru al anului viitor", a aratat Iohannis.

El a punctat ca riscurile, amenintarile si provocarile actuale cer o implicare activa, responsabila si inovatoare a reprezentantilor diplomatiei romane, reamintind ca este necesar ca acestia sa actioneze "viguros si eficient pentru a contracara aceste evolutii si pentru a gasi solutii durabile, astfel incat obiectivele nationale ale Romaniei sa fie realizate, iar romanii sa fie mai bine protejati".

Seful statului a afirmat si ca stabilitatea si predictibilitatea politicii externe a Romaniei sunt esentiale pentru credibilitatea tarii noastre, ca actor extern.

"Stabilitatea si credibilitatea Romaniei in politica externa inseamna si pastrarea si apararea statului de drept, a independentei justitiei si a continuarii combaterii coruptiei la acelasi standard ca si pana acum. Nu este admisibil ca in anul Centenarului sa facem pasi inapoi. Acest lucru presupune, inainte de toate, o Romanie mai puternica si mai rezilienta, un stat mai performant, in care democratia liberala si statul de drept sunt deplin consolidate, cu o justitie independenta, un stat care actioneaza in slujba tuturor cetatenilor si care este capabil sa le ofere prosperitate si siguranta. Ca presedinte, voi face tot ce imi sta in puteri si in atributiile mele constitutionale pentru realizarea acestui tel", a afirmat Iohannis.