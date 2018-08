Raluca Turcan: PSD distruge institutii si trebuie sa plece!

Prim-vicepresedintele, PNL Raluca Turcan, este de parare ca PSD ar trebui sa plece, avand in vedere ca distruge institutii, iar oficialii se incurca in minciuni in vedrea musamalizarii violentelor de la protestele din 10 august.