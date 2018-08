"Aproape o saptamana de la declaratiile foarte grave ale lui Liviu Dragnea despre planurile PSD de a schimba procedura de avizare a actelor Guvernului (si vorbea cat se poate de serios!). Nu de alta, dar cred ca a inteles toata lumea ca scoaterea din circuit a specialistilor si functionarilor se face pentru a da unda verde pentru amnistie si gratiere si stim cat de mare ar fi interesul unora fata de acest subiect.

Au trecut atatea zile si Tudorel Toader a tacut cu gratie, desi teoretic ministerul sau ar avea rolul cel mai important. Si in treacat fie spus am vazut ca ministrul Justitiei isi cam alege subiecte dupa criterii personale si reactioneaza dupa cum ii convine – la unele cat de repede (cum ar fi in legatura cu Procurorul General unde a generat multe intrebari: s-a documentat atat de repede? sau avea un plan anterior? simpla superficialitate?), la altele, daca se poate, niciodata. Intre acestea din urma, chestiunea de care vorbim acum! GRESIT SA FII JURIST SI SA TACI DACA SE PLANUIESTE ASA CEVA!

Asadar ii cer public direct lui Dancila de luni sa ne spuna rapid in ce stadiu este aceasta modificare comandata public si politic de Dragnea (si daca stie ceva Tudorel Toader, evident ca ar fi super sa lase eventual rusinea si sa ne informeze si domnia sa)", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.