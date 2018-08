"Asta este diferenta:

John McCain - senator in Senatul american ii scria premierului Dancila, cu cateva zile inainte sa moara. In scrisoare, alaturi de un alt senator american, eroul McCain sustinea continurea luptei anti-coruptie din Romania si il felicita pe Klaus Iohannis. Si mai spunea ceva, Rusia este implicata activ in destabilizarea democratiilor fragile, membre NATO si la granita cu regimul totalitar din Rusia.

Rudolph Giuliani, avocat (cumva al lui Popoviciu ?) ii scrie presedintelui Romaniei o scrisoare care pare scrisa de penalii nostri si tradusa in engleza. Cat o fi costat? Dar nu mai conteaza, tocmai s-a facut cheta ieri pentru plata...", a scris Florin Citu pe Facebook.