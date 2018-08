"Noile declaratii ale prefectului Speranta Cliseru care trebuia sa fie audiata astazi alaturi de comandantul Laurentiu Cazan in Comisia de aparare din Senat demonstreaza ca sefii Jandarmeriei ascund adevarul cu privire la decidentii care au dat ordinele in seara de 10 august. Prefectul a sustinut astazi ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor “dupa 12 noaptea”, cand Piata Victoriei fusese deja evacuata, ceea ce infirma declaratiile comandantului jandarmilor Laurentiu Cazan care a spus ca ordinul a fost semnat de la ora 8 seara si ca s-a actionat in baza lui", se arata intr-un comunicat al USR.

USR considera ca era important ca cei doi oficiali sa fie pusi fata in fata pentru a clarifica declaratiile contradictorii de pana acum. Audierea nu a avut loc din lipsa de cvorum la Comisia de aparare. Senatorii PSD (mai putin Liviu Brailoiu) au considerat ca este prea mare efortul de a se prezenta la sedinta, intr-un dispret total fata de toti oamenii de buna credinta care asteapta raspunsuri pentru cele intamplate la acel miting.



”Atunci cand a fost vorba de a cerceta angoasele domnului Dragnea, parlamentarii PSD nu au avut nici o problema in a cere si a vota infiintarea unei comisii speciale de anchetare a activitatii SPP, dar acum, cand peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale si sunt peste 700 de plangeri penale impotriva jandarmeriei, au considerat ca e mai bine sa trateze cu dispret si nepasare acest demers logic al Comisiei de aparare, in ale carei atributii intra tocmai controlul institutiilor de forta. Din pacate, reprezentantii actualei puteri ne-au demonstrat de prea multe ori ca nu sunt interesati decat de jocurile lor murdare in apararea lui Dragnea si a clicii de infractori din jurul lui”, a declarat senatorul USR Nicu Falcoi, membru in Comisia de aparare din Senat.

USR atrage atentia ca legea jandarmeriei prevede ca nu e nevoie de un ordin scris al prefecturii pentru interventii, asa ca justificarile sefilor Jandarmeriei sunt mincinoase si urmaresc sa-i protejeze pe autorii politici de la varful PSD care au dat ordinele pentru represiunea din Piata Victoriei. USR isi exprima speranta ca investigatia Parchetului general va clarifica lantul de comanda si ca aceasta institutie va rezista atacurilor lui Liviu Dragnea pana la aflarea adevarului.