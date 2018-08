Cei implicati nu pot ascunde adevarul – reprimarea protestelor din 10 august a fost coordonata de ministrul de interne la ordinele lui Liviu Dragnea

Convocata astazi de catre Partidul National Liberal la Comisia de aparare din Senat, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a facut o declaratie cutremuratoare despre interventia fortelor de ordine in Piata Victoriei in data de 10 august.

"Prefectul Capitalei a afirmat ca a semnat ordinul de evacuare al manifestantilor din Piata Victoriei dupa ora 24, adica in data de 11 august, in conditiile in care purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a sustinut ca a primit acest ordin in data de 10 august, la ora 23.11

Aceste declaratii sunt foarte grave pentru ca inseamna ca jandarmii au intervenit in forta pentru dispersarea manifestantilor fara ordin semnat de prefectul Capitalei asa cum prevede legea".

Jandarmeria trebuie sa raspunda acum fara echivoc la ordinul cui au actionat in seara zilei de 10 august pentru reprimarea violenta a protestelor daca nu aveau un ordin scris de la prefectul Capitalei?

Este tot mai clar pentru toata lumea ca actiunea in forta a jandarmilor a fost coordonata de la ministerul Afacerilor Interne unde, pe tot parcursul operatiunii, s-a aflat ministrul Carmen Dan.

Oricat ar incerca marionetele lui Liviu Dragnea din guvernul Romaniei sa musamalizeze interventia brutala a fortelor de ordine din 10 august, cei implicati in aceasta operatiune se incurca in explicatii si minciuni care nu pot acoperi un adevar extrem de simplu: reprimarea protestelor a fost coordonata de ministrul de Interne la ordinele lui Liviu Dragnea.

Partidul National Liberal va continua sa cheme la audieri pe toti cei responsabili in comisiile de specialitate ale Parlamentului pana la aflarea adevarului si tragerea la raspundere a celor vinovati. Iar la inceputul sesiunii parlamentare, #PNL va depune o motiune simpla pentru demiterea ministrul Carmen Dan si va initia procedura de constituire a unei comisii parlamentare.