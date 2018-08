El a calificat perioada actuala ca fiind "una dificila pentru justitie si statul de drept din Romania" si a dat publicitatii corespondenta purtata cu Ministerul Justitiei si CSM.

"Este un context in care manipularea opiniei publice este frecvent folosita ca instrument pentru destabilizarea activitatii procurorilor. Declaratia mea are rolul de a stabili adevarul cu privire la o tema extrem de dezbatuta - cea ca protocoalelor de cooperare cu SRI. Ministerul Public are misiunea de a asigura pe baza de probe aflarea adevarului. (...) Fac publica corespondenta purtata cu ministerul Justitiei si CSM, adevarul nu trebuie sa supere pe nimeni, este unul singur. Din aceasta corespondenta rezulta cu claritate faptul ca Ministerul Public a actionat in permanenta astfel: in mod transparent, prin informarea CSM si a ministrului Justitiei, in legatura cu toate demersurile initiate cu referire la protocoale; in mod constant, pentru desecretizarea protocoalelor din decembrie 2016, primul demers fiind facut la data de 13 martie 2017, intr-un cadru legal, care a reprezentat un mod institutional de lucru pentru Romania. A se vedea in acest sens protocoalele similare incheiate de SRI cu Inspectia Juridica, cu CSM, Inalta Curte si alte institutii ale statului roman", a precizat Lazar intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, toate protocoale incheiate de SRI au fost denuntate de parti, ele fiind incheiate in cadru legal ca mod de lucru institutional generalizat in Romania la data incheierii, "si apoi demontate prompt si lipsite de efecte", in contextul suspiciunilor aparute in spatiul public.

El a adaugat ca, in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, considera ca este "o chestiune de onoare si o datorie profesionala" sa clarifice toate suspiciunile, "speculatiile si interpretarile false aparute, din pacate, abundent, in spatiul public" pe aceasta tema.

Lazar a calificat perioada actuala drept "una dificila pentru Justitie si statul de drept din Romania" si a mentionat ca, in spiritul transparentei institutionale, face publica corespondenta purtata cu Ministerul Justitiei si CSM.



"Din aceasta corespondenta rezulta cu claritate faptul ca Ministerul Public a actionat in permanenta astfel: in mod transparent, prin informarea CSM si a ministrului Justitiei, in legatura cu toate demersurile initiate cu referire la protocoale; in mod constant, pentru desecretizarea protocolului din decembrie 2016, primul demers fiind facut la data de 13 martie 2017, intr-un cadru legal, care a reprezentat un mod institutional de lucru pentru Romania - a se vedea in acest sens protocoalele similare incheiate de SRI cu Inspectia Juridica, cu CSM, Inalta Curte si alte institutii ale statului roman; prin depunerea tuturor diligentelor, in vederea clarificarii necesare, fara a primi raspunsuri sau primindu-le cu intarziere de la institutiile in cauza", a sustinut Augustin Lazar.

Procurorul general al Romaniei a completat ca toate protocoale incheiate cu SRI au fost denuntate de parti, ele fiind lipsite de efect.

"Ele au fost incheiate in cadru legal ca mod de lucru institutional generalizat in Romania la data incheierii, apoi au fost denuntate prompt si lipsite de efect, in contextul suspiciunilor aparute in dezbaterea publica. Se poate lucra si fara protocoale, dar mereu profesionistii au avut in vedere faptul ca, atunci cand faci ceva, trebuie sa faci pe baza unor proceduri tehnice, de specialitate. Probabil ca greseala a fost ca ele au fost secretizate. Dar, daca ne uitam la ce se refereau unele dintre protocoale, cum este cel din 2016, si avem in vedere ca este vorba de siguranta nationala, atunci putem intelege ca un document ar trebui sa aiba caracter de secret de stat si nu sa fie plimbat pe toate site-urile si toate posturile tv in care, daca ar fi comentat de specialisti in domeniu, am putea spune ca e ceva, dar se fac niste show-uri care nu fac bine nimanui. Nici acestei tari, nici Justitiei, nici Ministerului Public", a explicat el.

Augustin Lazar a spus ca "manipularea" aparuta in spatiul public este "penibila" si acest lucru este "ofensator la adresa opiniei publice inteligente".