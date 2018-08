„A asuma ca germanii, nu nazistii si colaboratorii lor, sunt responsabili de gazari este ceva nu doar neadevarat, ci si josnic. A echivala toti vorbitorii unei limbi din intreaga lume cu un grup criminal este pur si simplu abject. Partidul Social Democrat a construit o campanie electorala pe discriminare si xenofobie si acum continua cu impunitate. Se pare ca Partidul Romania Mare nu a disparut niciodata de pe scena politica, ci a luat acum forma trandafirilor”, afirma Vlad Alexandrescu, liderul senatorilor USR, potrivit Digi24.

USR arata in sesizarea adresata CNCD ca atacul la adresa presedintelui prin prisma etniei sale este un act de discriminare, care se impune a fi sanctionat potrivit dispozitiilor Ordonantei 137/2000.

„Declaratiile doamnei Olguta Vasilescu sunt de o gravitate extrema, pe care nici macar necunoasterea istoriei nu le poate justifica”, se precizeaza in comunicat.

„Romania nu a fost in niciun caz straina de Holocaust, deoarece in timpul conducerii maresalului Ion Antonescu au fost ucisi zeci de mii de evrei si de rromi. Acelasi maresal Ion Antonescu pe care Lia Olguta Vasilescu l-a prezentat ca pe un erou de razboi intr-un discurs din Parlament si ii depunea coroana de flori cand actualul ministru era deputata din partea PRM”, adauga senatorul Vlad Alexandrescu.