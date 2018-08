"Am acuzat persoanele care nu aveau calitatea oficiala de lovire si alte violente - am vazut toti acele violente exercitate asupra unora dintre jandarmi; vatamare corporala - care este o infractiune ce depaseste limitele purtarii abuzive; vatamare corporala suferita de colegul nostru, Doru Oprea, dar si de ceilalti care au avut de suferit mult mai grav de pe urma acestor violente; purtarea abuziva este cea mai des intalnita infractiune savarsita in ziua de 10 august 2018, pentru ca cei care au exercitat acele violente aveau calitate oficiala, erau functionari publici si din exces de zel, pe care va trebui sa il desluseasca procurorii, au savarsit acele violente asupra protestatarilor pasnici; abuz in serviciu; impiedicarea desfasurarii unei adunari publice, pentru ca acea adunare a fost anuntata cu mult timp inainte, nu s-a primit din partea Primariei niciun ordin de interzicere a ei; abuz de autoritate este infractiunea savarsita de comandantii din Jandarmerie, care au dat ordine nelegale, care nu au respectat Legea 550/2004", a declarat Stelian Ion, la Parchetul General.

Deputatul a precizat ca plangerea a fost formulata impotriva ministrului Afacerilor Interne, a prefectului Capitalei, a sefilor din Jandarmerie - Gheorghe Sebastian Cucos, Laurentiu Cazan si Catalin Razvan Paraschiv -, dar si a tuturor celorlalti jandarmi care au savarsit violente.

El a sustinut ca exista membri USR care au suferit vatamari de pe urma participarii la protest si ca filmarile si depozitiile acestora vor fi prezentate in cadrul anchetei. Deputatul a mentionat ca trebuie cercetate si persoanele "infiltrate" care au savarsit acte de violenta asupra jandarmilor.

"Nu vrem sa vedem tapi ispasitori in persoana catorva jandarmi subordonati. Vrem sa conduca aceasta ancheta spre abuzul de putere savarsit de comandanti si de catre cei care au dat ordine politice pentru reprimarea acestei manifestatii pasnice. In denuntul pe care eu personal il voi depune astazi am indicat si faptul ca doresc sa se ia masuri si impotriva huliganilor care au instigat si care au lovit chiar si jandarmi. Si acea domnisoara jandarmerita este roman si trebuie sa fie protejata. Nu e carne de tun si nu trebuie nimeni sa isi bata joc de acesti oameni", a spus el.

Stelian Ion: Lucrurile sunt extrem de grave

Stelian Ion considera ca simularile "rizibile" pe care le-au facut jandarmii in fata presei, referitor la echipamentul folosit in timpul manifestatiilor din Piata Victoriei, "nu au absolut nicio relevanta".

"Acesti asa-zisi experti ai Jandarmeriei cred ca au facut un deserviciu si institutiei pe care o conduc, pentru ca au dovedit ca habar nu au ce vorbesc. (...) Lucrurile acestea nu pot ramane fara consecinte. Colegul nostru a fost la un pas de moarte pentru ca exact in aceeasi zona trecea artera femurala. A fost la cativa milimetri, asa cum a explicat medicul chirurg. Vom face expertiza in cadrul dosarului si vom arata ca i-a fost pusa viata in pericol. Deci lucrurile sunt extrem de grave. Asemenea lui au fost multi alti pacienti. Am avut o colega arsa pe picioare, grav, internata foarte multe zile acolo. Sunt multi colegi care au patit asa ceva", a povestit Stelian Ion.

Deputatul USR a precizat ca in urma operatiei care a vizat scoaterea capacului de grenada, efectuata la Spitalul Universitar, Doru Oprea a contractat o infectie cu clostridium difficile. In acest sens, Stelian Ion a multumit personalului medical pentru modul "exemplar" in care a fost ingrijita victima, dar a adaugat ca la aceasta unitate medicala "conditiile sunt de neacceptat", neexistand plase pentru insecte la geamuri sau aer conditionat.