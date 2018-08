"Cum puteti dumneavoastra sa evaluati obiectiv, impartial, performantele manageriale ale unei persoane pe care, 'a priori', o considerati nedemna de aceasta functie, careia nu ii recunoasteti legitimitatea in functie? (...) Sa declansezi procesul de demitere a procurorului general (aceasta fiind finalitatea urmarita si nicidecum imbunatatirea calitatii activitatii Ministerului Public prin evaluarea activitatii manageriale a Procurorului general - acesta fiind doar un pretext formal) in acest moment delicat al anchetarii de catre Ministerul Public a nefericitelor evenimente desfasurate in 10 august, toate acestea releva fie o lipsa vadita de inteligenta demonstrata de neputinta de a prevedea urmarile demersului, fie o lipsa de scrupule deplina!", sustine Cupsa, intr-un comunicat remis luni Agerpres.

Deputatul liberal mai precizeaza ca urmarile unui astfel de demers ar putea conduce la timorarea procurorilor "care ancheteaza abuzurile savarsite in data de 10 august".

"Urmarile eventuale ale demersului dumneavoastra, dupa cum bine stiti (nu va creditez ca ati avea vreo lipsa de intelegere a urmarilor actului dumneavoastra), sunt unele imediate, precum si unele viitoare. Pe de o parte, urmare toxica imediata, demersul dumneavoastra are darul de a-i timora pe acei procurori care ancheteaza abuzurile savarsite in data de 10 august, de a influenta astfel desfasurarea anchetei penale (...). Pe de alta parte, in viitorul apropiat, sprijinind 'instapanirea pe justitie' a lui Dragnea (si a acolitilor lui) - prin demiterea unui procuror general care a refuzat sa devina 'copil de casa' al lui Dragnea (...), "instapanirea pe justitie" se va intampla si, odata intamplata, va avea efecte dezastruoase in plan social, in plan politic, in plan economic", afirma deputatul liberal.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca va face evaluarea activitatii procurorului general, Augustin Lazar, in maximum 30 de zile, precizand ca a luat aceasta decizie intrucat a observat ca de-a lungul timpului Ministerul Public "s-a indepartat treptat-treptat de la rolul constitutional pe care il are".