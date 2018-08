"Domnul Giuliani este un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din SUA. Nu stiu daca mai este avocatul domnului Trump. Verificati acest lucru. In orice caz, ea (n.r. - scrisoarea) este expresia unui lobby initiat de anumite forte, care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia", a spus Maior, intrebat despre scrisoarea transmisa de Giuliani presedintelui Klaus Iohannis, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si premierului Viorica Dancila.

In ceea ce priveste protestele din 10 august, el a afirmat ca nu a sesizat o perceptie ''mai deosebita'' din partea Administratiei americane.

"Eu incerc in cadrul acestui dialog sa promovez interesele noastre strategice, de securitate, economice, politice. Nu am avut discutii despre acest lucru. Nu am sesizat vreo perceptie mai deosebita din partea Administratiei americane", a afirmat ambasadorul.

Pe de alta parte, el nu a dorit sa se pronunte asupra evaluarii anuntate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind activitatea procurorului general Augustin Lazar.

Ambasadorul George Maior a fost prezent luni la Reuniunea diplomatiei romane.