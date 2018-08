Intrebat daca ii cunoaste pe unii dintre candidatii la sefia DNA si ce parere are despre acestia, Tudorel Toader a raspuns: "Da, sigur, ii stiu pe unii, le cunosc evolutiile profesionale, poate le cunosc si atitudinile etice, morale. Suntem in perioada in care studiem dosarele, studiem programele manageriale. Ii vom astepta la interviu. Vom evalua si atunci dam rezultatul".

Ministrul Justitiei a participat luni la Reuniunea anuala a diplomatiei romane care are loc in aceste zile la Bucuresti.

Sase procurori s-au inscris la selectia organizata de MJ pentru functia de sef al DNA. Vineri a fost ultima zi de inscrieri, iar Ministerul Justitiei a publicat pe site numele tuturor candidatilor.

Astfel, pentru functia de procuror-sef al DNA si-au depus candidaturile: Paula-Nicoleta Tanase - procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati, procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela Scutea - fost procuror general adjunct al Romaniei, Andrei Bodean - procuror la DNA Constanta, Adina Florea - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, in prezent delegata la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, si Sorin Armeanu - prim-procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui.

Miercuri se vor afisa la sediul MJ si pe site-ul institutiei lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor, urmand ca in perioada 3 - 5 septembrie candidatii selectati sa sustina interviurile cu ministrul Justitiei. Rezultatele selectiei vor fi anuntate public pe data de 6 septembrie, scrie Agerpres.

Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.