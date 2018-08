"Cred ca in politica noastra externa ar trebui sa ne ordonam in toate actiunile dupa principiul suveranitatii nationale, ceea ce nu inseamna ca vom deveni toti nationalisti si traditionalisti, patrioti in sens populist si declamator, dimpotriva. Ca liberal, am convingerea ca natiunea noastra ar putea fi profund europeana si ca atare eminamente civica, daca vom abandona practica reciproca a denuntului, a denuntului la Parchet, la Bruxelles si la Washington, daca vom renunta la violenta in atitudine si de limbaj, la incriminarea adversarului, la aratatul cu degetul catre celalalt(...). A sosit timpul sa ne purtam ca o natiune de cetateni liberi si egali, legati unii de ceilalti, nu de mitologii si de ideologii, ci de credinta comuna in democratia liberala, in constitutionalism, in reprezentarea politica in libera initiativa si in domnia legii", a spus Tariceanu, la Reuniunea anuala a diplomatiei romane.

El a afirmat ca puterea unei natiuni in relatiile internationale nu se masoara numai economic si militar.



"In vacarmul international al violentei nici macar nu mai stim cum se masoara influenta unei tari anume, in niciun caz doar dupa criterii ce tin exclusiv de strategie, de geopolitica, iar o natiune capata daca nu greutate, macar o voce ascultata mai ales atunci cand dovedeste ca se conduce dupa principii. A dovedit-o generatia de romani de acum un veac. Generatia noastra, asadar, are datoria de a dovedi, in ciuda violentei armate care ne inconjoara si a celei de limbaj care locuieste in mijlocul nostru, ca democratia reprezentativa este adevaratul brand de tara al natiunii noastre", a spus Tariceanu.

"Sa nu ne facem iluzii, simpla conditie de aliati loiali, disciplinati, tacuti si oarecum jenati de eticheta pe care o purtam nu ne aduce recunoastere, ne ofera poate o securitate de care tara noastra s-a bucurat de putine ori in trecut, o securitate care, daca luam in calcul impredictibilitatea ce pare sa defineasca acum proiectul de luare a deciziilor de politica externa de catre cei mai puternici dintre aliatii nostri nu este garantata pentru o eternitate. Constatam deja ca niciuna din zorile de securitate sub care a trait teritoriul nostru national, Pax romana, Pax otomana, Pax sovietica, nu a durat la nesfarsit, cred de aceea ca singura forma autentica de putere pe care am fi in stare sa o proiectam in politica noastra externa nu are cum sa fie doar una a procentelor din buget pe care le consacram Apararii si fidelitatii fata de aliati si parteneriatele strategice, in mai mare masura ar fi potrivit ca aceasta putere sa fie una a convingerilor, a proiectului si a principiilor dupa care ne conducem viata noastra nationala. Ca si acum 100 de ani, numitorul comun al convingerilor, proiectului si principiilor noastre s-ar cuveni sa fie democratia", a adaugat Tariceanu.

Romania ar putea deveni o forta pe scena globala

Presedintele Senatului a mentionat ca "simpla conditie de aliati loiali, disciplinati, tacuti" nu ne aduce recunoastere, scrie Agerpres "Intr-un context regional in care la est si la sud, dar nu exclusiv doar acolo, democratia este amenintata, daca nu de-a dreptul anulata, Romania cred ca isi poate castiga o voce internationala clara si ascultata mai ales prin forta convingerilor sale democratice. Romania, daca isi ia in serios propria istorie, ar putea deveni asa cum a fost in trecutul recent Suedia, o forta etica pe scena globala, o scena dominata de violenta, de zgomotul armelor, de cinismul deghizat in real politik, de indiferenta fata de dezastrele umanitare si fata de suprimarea libertatilor individuale", a aratat presedintele Senatului.