„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstantial. Eu am observat de-a lungul timpului, si probabil ati observat si dumneavoastra, cum Ministerul Public s-a indepartat treptat de la rolul constitutional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a indepartat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor si libertatilor cetatenesti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. In maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu as spune acum ca vor fi negative sau pozitive. Ca si in precedent, voi face o radiografie a activitatii manageriale desfasurate de catre procurorul general si voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justitiei Tudorel Toader, potrivit News.ro.

Acesta a explicat ca a anuntat de mult ca va exista o astfel de evaluare.

”Nu inamplator spuneam ca vine o vreme cand fiecare trebuie evaluat. Sigur, si eu voi fi evaluat la un moment dat. Ceea ce inseamna ca nu fac decat sa pun in aplicare ce spuneam eu atunci”, a mai spus Toader.

Ministrul Justitiei a precizat, comentand tema protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, ca le considera ”nefiresti”. ”Respectivele protocoale sunt absolut nefiresti. Avem Constitutie, avem legi suficient de clare de natura sa interpretam. Nu ministrul Justitiei stabileste legalitatea sau ilegalitatea unui act”, a mai spus Ministrul Justitiei.

Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat, duminica, la RFI, ca anuntul privind evaluarea sa a fost ”brusc” si nu se astepta, avand in vedere ca ministrul Justitiei parea sa-si doreasca o relatie de comunicare ”armonioasa” cu Ministerul Public.

”Desigur ca a fost un anunt brusc, un anunt care parea sa fie oarecum impotriva cursului unei relatii de comunicare, pe care ministrul Justitiei dorea sa o dezvolte cu noi si aveam impresia ca, in urma revocarii procurorului-sef DNA, domnia sa dorea sa arate ca poate avea o conduita a unui ministru de Justitie conform atributiilor pe care le are si sa aiba o relatie armonioasa cu Ministerul Public. Dintr-odata, cineva, avand o nevoie imperioasa sa produca un carambol judiciar... Nevoia imperioasa este clara, de a subordona justitia independenta, care se dovedeste a fi impartiala in ceea ce face in aceste momente, de a subordona Ministerul Public, care se dovedeste a fi impartial in anchetele sensibile pe care le desfasoara acum”, a spus Augustin Lazar.