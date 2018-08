"De vreo doua decenii si-a facut simtita prezenta in lumea occidentala, in democratiile reprezentative, o alta forma de violenta colectiva: violenta strazii, a miscarilor de tip Occupy, Rezist, Indignados, Uniti salvam. Nu este vorba cel mai adesea decat de o violenta de limbaj si de atitudine. Inca rar, din fericire, aceasta violenta ia forme agresive, amintind de Europa Centrala a anilor '20 sau '30. In realitate, noul populism nu are nevoie de violenta brutala a gestului atata timp cat obiectivul miscarilor de strada de pe Wall Street pana in Piata Victoriei este acela de a inspira neincrederea societatii in guvernele democratic alese, in reprezentarea politica si in valorile liberale.

Clasa politica a carei legitimitate este data de votul universal si de procedurile parlamentare este prezentata ca fiind global corupta si incompetenta. Aceasta patologie a violentei difuze ce mizeaza pe generalizarea neincrederii in institutiile democratice este prezenta in proportii diferite in toate societatile occidentale, numai ca la noi ea prezinta, insa, cateva trasaturi agravante, exista deja suficiente probe ca in Romania miscarile de strada ce au loc cu repetitie nu sunt miscari sociale autonome, ele sunt doar cutii de rezonanta ale unor grupari politice ce ocupa de regula functii la varful statului, dar si ale unor institutii de tip special, atat parchete, cat si servicii, care de 15 ani au creat pentru Romania un brand de tara adoptat fara rezerve sau examinare critica de o parte a societatii civile si de presa. Acest brand este - Romania este o tara corupta, clasa politica este corupta", a spus Tariceanu, potrivit Hotnews.ro.