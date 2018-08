"Declaratia domnului Toader, ministrul Justitiei, facuta astazi, este incurajatoare. Prezenta si nivelul de infiltrare a statului paralel in Justitia din Romania este de netolerat. Protocoalele secrete, actiunile ilegale si neconstitutionale, incalcarea libertatilor fundamentale trebuie sa inceteze. Prezenta agentilor/ofiterilor acoperiti in tot tesutul social, politic si economic reprezinta o situatie fara precedent in tarile democratice. Reforma Justitiei trebuie dusa la bun sfarsit si totodata trebuie sa revenim la controlul democratic al serviciilor secrete. Declaratia ministrului Toader este fara indoiala un pas necesar in aceasta directie", a scris Tariceanu, sambata, pe Facebook.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El a spus ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.