"Sub pretextul evaluarii procurorului general al Romaniei, care e responsabilitatea in primul rand a Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Tudorel Toader incearca sa puna presiune pe dosarul violentelor la care au fost supusi cetatenii care au protestat in 10 august si sa decapiteze conducerea Parchetului General. Nu este nicio surpriza comportamentul ministrului Toader. A procedat in aceeasi maniera si cand a dorit demiterea conducerii DNA. De data aceasta, foloseste o informatie partial adevarata, partial falsa, doar ca sa poata declansa o procedura de evaluare impotriva lui Augustin Lazar pentru simplu motiv ca acesta s-a opus public ministrului in mai multe randuri", a scris Ciolos, sambata, pe Facebook.

El sustine ca nevoia unei reforme constitutionale, care sa clarifice raportul intre puterile in stat, apare tot mai evidenta.

"Pare tot mai clar: cine indrazneste sa conteste acapararea politica a institutiilor statului, care ar trebui sa lucreze independent de puterea politica, sunt considerate ca fiind parte a 'statului paralel' si trebuie preluate sub controlul liderilor PSD-ALDE", a spus fostul premier.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat sambata ca declanseaza procedura de evaluare a activitatii manageriale a procurorului general, Augustin Lazar, in contextul protocoalelor incheiate cu SRI. El a spus ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.