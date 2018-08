El spune ca rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile.

"Declansez procedura legala pentru evaluarea activitatii manageriale desfasurata de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie! (...) In urma cu cateva saptamani afirmam faptul ca vine vremea cand fiecare trebuie evaluat. In urma cu cateva luni apreciam disponibilitatea procurorului general al PICCJ pentru desecretizarea Protocolului din 2009. Zilele acestea aflam ca in realitate a fost 'desecretizat' un protocol 'abrogat' inca din 2016. Aceasta deoarece, potrivit art. 27 al Protocolului din decembrie 2016, 'La data intrarii in vigoare a prezentului Protocol se abroga Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale nr.....din 04.02.2009'. Folosirea sintagmei 'se abroga' arata si faptul ca semnatarii respectivelor protocoale au inteles sa le confere acestora valente normative. Rezultatele evaluarii, insotite de eventuale propuneri, vor fi facute publice in termen de cel mult 30 de zile", a scris Toader, sambata, pe Facebook.