Badulescu a spus ca a mers la protest pentru a vedea daca sunt manipulantii de tramvai in regula, deoarece exista un depou chiar in spatele Guvernului si de asemenea pentru a se asigura ca oamenilor de la RATB nu le lipseste nimic, in conditiile in care se luasera masuri pentru devierea circulatiei.

”Am fost in piata. Toata lumea a fost. Cum a mers Orban, am fost si eu. Am stat si m-am uitat la lume, ce sa fac. Nu am fost in comandament, nu am dat ordine. Noi nu avem atributii. Legea 550/2004 spune clar cine da ordine si in ce conditii. Eu am fost in piata sa vad daca oamenii de la RATB au nevoie de ceva, ca s-au luat masuri de devierea circulatiei. Cand se iau masurile astea eu trebuie sa semnez pe niste documente, ma ocup de RATB. Eu am avut treaba doar cu RATB-ul”, a declarat Aurelian Badulescu, potrivit Hotnews.ro.