"Pentru faptul ca actualul ministru nu isi asuma absolut nimic, iar ultima isprava legata de manualele tiparite, cele 1,6 milioane de manuale (de geografie - n.r.), care valoreaza peste 5 milioane de euro, sunt un temei puternic, inclusiv cu privire la situatia unitatilor de invatamant care nu au autorizatie ISU, pentru ca ministrul Educatiei sa isi prezinte demisia. Cel mai mare bine pe care l-ar putea face ministrul, inainte de inceputul anului scolar, este sa isi prezinte demisia si sa explice de ce, impreuna cu autoritatile locale, cu Guvernul, nu a reusit sa implementeze un plan national in care copiii sa invete in siguranta", a precizat Tomac, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

El a spus ca a aflat de situatia scolilor fara autorizatie ISU din raspunsul oficial pe care l-a primit de la ministrul Educatiei.

"I-am cerut domnului ministru Popa sa imi prezinte situatia institutiilor din invatamant cu privire la avizele referitoare la prevenire si stingerea incendiilor, acele autorizatii ISU, si aveti aici un raspuns pe care o sa vi-l ofer, primit de la ministrul Valentin Popa, care suna asa: aproximativ 3.109 cladiri, care apartin unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, detin autorizatie PSI, respectiv privind prevenirea si stingerea incendiilor. 16.129 de cladiri nu fac obiectul autorizarii, iar 8.195 de cladiri nu au autorizatie PSI. Deci cam asa se preocupa partidul-stat la ora actuala. Este inadmisibil ca, de doi ani de zile, in loc sa se gaseasca solutii pentru ca elevii Romaniei sa studieze in siguranta, liderii PSD ne ofera spectacol dupa spectacol de cel mai prost gust. Iar, din punctul nostru de vedere, aceasta este una dintre marile probleme cu care se confrunta societatea si acesta este un mare risc. Ati vazut cu totii cladiri prabusindu-se, incidente de nedescris intr-o tara a UE, in institutii de invatamant pe care nu si le asuma nimeni, iar realitatea este ca peste zece zile incepe scoala, cu 8.195 de cladiri care nu raspund rigorilor legii in ceea ce priveste siguranta", a sustinut Tomac.