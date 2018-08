"Am fost asigurati ca protocoalele de cooperare ilegala intre institutiile din Justitie si Serviciul Roman de Informatii au incetat sa existe. Ele ar fi trebuit sa nu mai existe fiindca legea cere acest lucru, fiindca CCR a gasit neconstitutional amestecul ofiterilor din servicii in cercetarea penala. Si SRI, si Parchetul General au afirmat raspicat, prin sefii lor sau prin comunicate oficiale, ca nu mai exista protocoale".

Aseara, insa, am vazut cu totii ca nu e asa. Alte protocoale au fost semnate intre SRI si Parchetul General. Presa a dezvaluit documentele, iar SRI, incoltit de evidenta lor, le-a recunoscut.

Avem de-a face cu doua documente, ambele datate decembrie 2016, la noua luni dupa ce CCR stabilise neconstitutionalitatea lor. Ambele semnate de Eduard Hellvig si Augustin Lazar.

"Unul, care se cheama "Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii" prevede, in mare, cam aceleasi formule de colaborare intre ofiteri si procurori in cadrul activitatii penale. Sunt aceleasi portite si formulari prin care ofiterul se poate strecura ca sa ia parte la cercetarea penala. Acest protocol il abroga pe cel semnat in 2009 de George Maior si Codruta Kovesi. Acest protocol a fost tinut secret. Atunci cand presa a intrebat, in repetate randuri, daca mai exista protocoale, l-am putut auzi, de exemplu, pe seful Parchetului General, Augustin Lazar, negand cu fermitate".

Cu aceasta ocazie a mai aparut un protocol, al doilea, postat in graba pe site-ul Ministerului Public. Autorii au avut grija sa scrie mare, pe fiecare pagina, "nesecret". E un protocol semnat de domnii Hellvig si Lazar "pentru stabilirea conditiilor concrete de acces la sisteme tehnice ale Centrului National de Interceptare a Comunicatiilor". Are aceeasi data ca si primul, adica 7 si 8 decembrie 2016, cu patru zile inainte de alegerile parlamentare.

"Acest al doilea protocol, despre care, desi "nesecret", nu a stiut nimeni nimic, pare un efort de ultima ora al semnatarilor de a acoperi existenta primului protocol. Postarea lui pe pagina Ministerului Public e foarte recenta, ca dovada ca, daca-l cautati, il gasiti foarte greu. Google n-a avut timp destul sa-l indexeze".

Chiar daca se pretinde un document tehnic, acest al doilea protocol a fost facut fara stirea publicului. Pare fabricat in ultima clipa, in momentul in care presa a inceput, cu zile in urma, sa-l verifice pe primul.

Ne confruntam cu o situatie grava de neconstitutionalitate, de minciuna publica. Institutii si sefi ale unor institutii implicate in justitie si in siguranta nationala au mintit prin omisiune, ca sa acopere savarsirea unei fapte neconstitutionale.

"Ca presedinte al Camerei Deputatilor cer Comisiei de Supraveghere a SRI sa demareze de urgenta o ancheta care sa cerceteze eventualele fapte ilegale savarsite de SRI si sa scoata la lumina toate amanuntele acestei povesti", a scris Liviu Dragnea intr-o postare pe Facebook.

Cred ca, la randul ei, Inspectia Judiciara trebuie sa se autosesizeze in legatura cu aceste protocoale si sa porneasca o ancheta la Parchetul General.

E inacceptabil ca o tara intreaga sa fie mintita in acest fel iresponsabil si lipsit de rusine.