"Sunt cateva contradictii in declaratii. N-am vazut, in afara de scuzele de rigoare, asumari de raspundere pentru anumite proceduri gresite ale Jandarmeriei. Daca ar trebui sa fie sau nu demisii? Eu cred ca cel mai bine este, pentru ca la ora actuala societatea e foarte divizata pe aceasta tema, ca verificarile incepute de Procuratura Generala sa se termine cat mai devreme si atunci sa fie niste decizii foarte clare”, a declarat deputatul UDMR, potrivit News.ro

Intrebat daca se ia in considerare suspendarea presedintelui Iohannis in urma declaratiilor facute de acesta in urma evenimentelor din 10 august, deputatul UDMR a spus ca ar trebui sa isi asume rolul de meditator, insa nu se ia in calcul posibilitatea suspendarii, deoarece nu a iesit din roul constitutional pe care il are.

"Presedintele Romaniei daca a gresit sau nu in ziua respectiva, prin declaratiile pe care le-a facut? Greu de zis ca a gresit. N-a gresit si n-a iesit din rolul constitutional pe care-l are. Deci suspendarea... nici nu se poate pune vorba, dar un lucru este clar: presedintele Romaniei ar trebui sa-si asume un rol mult mai important de mediator, pentru ca daca lucrurile acestea nu se intampla, pozitionarile exagerate bazate pe o impartire a societatii romanesti vor fi din ce in ce mai puternice si asta nu va aduce nicicum beneficii Romaniei”, a adaugat Korodi.