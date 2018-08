"Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a initiat procedurile pentru emiterea unei hotarari a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificand in acest sens si Ministerul Finantelor Publice in data de 21 august. Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pentru emiterea unei hotarari a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia. Intrucat nu toti membrii Consiliului au fost de acord cu avizarea propunerilor de rectificare, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru data de marti, 4 septembrie, ora 13,00, avand inscrisa pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018", precizeaza vineri Administratia Prezidentiala intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, Secretariatul CSAT a respectat procedurile de lucru ale Consiliului, stabilite prin legea si regulamentul de organizare si functionare.

Guvernul a anuntat miercuri ca a trimis marti seara presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

Anterior, Administratia Prezidentiala preciza ca Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii face diligentele necesare pentru obtinerea acordului individual al membrilor CSAT in vederea emiterii unei hotarari privind propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018.

"Ca urmare a scrisorii ministrului Finantelor Publice, transmisa Secretariatului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in data de 14 august, referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, Secretariatul CSAT a transmis documentul pentru analiza si punct de vedere, pana la data de 17 august, institutiilor direct vizate de rectificarea bugetara, respectiv: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale. In prezent, Secretariatul CSAT intreprinde diligentele necesare in vederea obtinerii acordului individual al membrilor Consiliului pentru emiterea unei hotarari de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii referitoare la propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018", arata Administratia Prezidentiala.