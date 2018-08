"In acest moment, in baza a tot ce am aflat, eu am aflat din interiorul institutiilor publice, din presa, din toate sursele de informare pe care le am, ca fost prim-ministru si fost presedinte PSD, este foarte clar ca a fost o actiune premeditata, provocata din partea decidentilor politici, doamna Carmen Dan in primul rand. Doamna Dancila a fost trimisa intentionat in concediu, ca sa nu incurce probabil, habar n-am. Ca aceasta premeditare si provocare a degenerat si ca rezultatele sunt catastrofale si pentru cei care au provocat violentele, ma refer la domnul Dragnea, doamna Carmen Dan si pentru noi ca societate pentru ca suntem extrem de divizati", a spus Ponta in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Constanta.

In ceea ce priveste modul in care au actionat jandarmii, el a subliniat ca acestia fac ceea ce li se ordona.



"Jandarmii fac ceea ce li se da ordin. Daca li se da ordin sa evite violentele, le evita, daca li se da ordin sa se apropie de violenta, stiu sa o faca si pe asta. Cel care a dat ordinul, este ministrul de Interne, Carmen Dan (...) Mai devreme sau mai tarziu va raspunde, nu are cum sa fie protejat la infinit de ceva foarte grav care nu trebuia sa se intample si care putea fi evitat cu siguranta", a completat Ponta, citat de digi24.ro.