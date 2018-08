"Amanarea rectificarii bugetare inseamna necheltuirea unor bani de catre anumite institutii publice, desi nesuplimentarea fondurilor pentru alte institutii publice are ca singur efect deficitul bugetar. (...) Trebuie sa spun ca (in comunicatul de presa al Administratiei Prezidentiale - n.r.) dansul face acolo o acuzatie ipocrita. O acuzatie ipocrita din perspectiva zilei de 23 august si din perspectiva fostei demnitaiti, daca o pot numi asa, cu ghilimelele de rigoare, a domniei sale, aceea de presedinte a unui continuator al grupului... organziatia aia nazista, Forumul...", a declarat senatorul PSD la Antena 3.

Chestionat daca seful statului "este continuatorul nazistilor", raspunsul lui Pop a fost: "A condus Forumul German, care a fost continuatorul acelui grup care stim clar ca a fost condamnat public vizavi de... "

"Unei entitati naziste, asta nu eu o spun, o spun altii. Am citit-o in presa vremii, am vazut-o clar... Chiar ma uitam... Grupul Etnic German a fost organizatie nazista, corect? Grupul Etnic German a fost organizatie nazista condamnata pentru crime de razboi la Nurnberg. (...) Daca Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German astept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net. Dar in ziua de 23 august sa faci declaratii de genul acesta si in anul Centenarlui, mi se pare un pic deplasat din partea sefului statului, care trebuie sa fie mediator", a mai adaugat social-democratul, citat de romanialibera.ro.