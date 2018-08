"Dupa tot circul si situatia fara precedent pe care am trait-o in ultimele luni, si anume Guvernul propune o lege, Senatul adopta acea lege cu voturile PSD - ALDE, Camera Deputatilor, in comisie, adopta acea lege; cu o ora inainte de vot vine domnul Dragnea si schimba total legea cu ceva ce nu a inteles nimeni, despre ce e vorba, dupa care tot domnul Dragnea vine si spune ca nu e buna legea si trebuie ordonanta de urgenta, eu va zic concluzia: in Romania nu se va face nicio investitie, nu se va scoate niciun metru cub de gaz, nu vom incasa niciun leu redeventa, taxe si vom importa gaze din Rusia. Acesta este finalul, si concluzia si rezultatul demersului unui grup de infractori care au putere in Romania si care au vrut sa foloseasca aceasta tema a resurselor naturale ale Romaniei ca sa isi faca poze cu Trump si ca sa participe la deschideri de ambasade la Ierusalim", a declarat Ponta.

In opinia liderului Pro Romania, Legea offshore a suferit modificari in Parlament fata de proiectul initial transmis de Guvern si aprobat in comisia de specialitate dupa ce liderul PSD a fost condamnat in instanta.



"Este vorba despre infractori politico-economici, si ma refer la grupul din jurul domnului Dragnea care a elaborat proiectul de lege. Stiti ca proiectul de lege de la Guvern a fost elaborat de o comisie condusa de secretarul general al Guvernului, domnul Busuioc. A ajuns la Senat, a fost votat de toti senatorii PSD, PNL si de altfel si ceilalti. La Camera Deputatilor era votat de toti deputatii, doar ca a aparut un proiect pe care nu l-a inteles nimeni, in ultimul moment, dupa ce domnul Dragnea s-a suparat ca a fost condamnat. El a zis ca, cu gazele, cei de la Exxon o sa-l duca sa faca poza cu Trump si o sa-l salveze de dosar. Lucrurile nu merg asa. Dupa cum ati vazut, domnul Trump nu poate sa-si ajute apropiatii, cu atat mai putin cred ca avea o preocupare sa-l salveze pe domnul Dragnea", a afirmat Ponta.

"Deci, toata aceasta tema care a fost construita in Romania, de ani de zile, de mai multe guverne, nu doar de guvernul pe care eu l-am condus, si anume capacitatea Romaniei de a fi independenta energetic si de a avea investitii de miliarde, a fost distrusa intr-o negociere strict pe persoana fizica, care a esuat. In situatia in care suntem azi, cu legea actuala si cu ordonanta care urmeaza sa fie data de guvern ca sa repare legea pe care a prezentat-o domnul Dragnea cu o ora inainte de vot - va garantez ca absolut toti deputatii care au votat-o nu au avut nici timp sa citeasca ce prevede legea, au votat-o ca trebuiau sa plece in vacanta - rezultatul este acesta: nu se face nicio investitie, nici macar de un dolar, in Marea Neagra, desi pana acum s-au facut investitii de peste 1,5 miliarde de dolari, nu vom incasa nici macar un leu redevente, pentru ca redeventele se incaseaza cand incepi sa scoti gaz. Pretul la gaz, dupa cum bine ati vazut, a crescut si creste in continuare, pentru ca exista aceasta neincredere in politica legislativa a statului roman, si, evident, cand avem nevoie de gaze, le luam din Rusia. Nu pot sa spun ca a fost o conspiratie (...). Domnul Dragnea nu a castigat nimic, daca ma intrebati pe nimeni, doar a dat un semnal de neseriozitate a unui stat", a mai spus Victor Ponta.

Cand va avea loc primul congres Pro Romania

Potrivit fostului premier, capacitatea Romaniei de a fi independenta energetic a fost astfel "distrusa".Conducerea Pro Romania a avut joi, la Constanta, prima reuniune la nivel national cu toti coordonatorii judeteni, in care s-a stabilit data congresului in 20-21 octombrie, cand va fi aleasa conducerea partidului si vor fi desemnati candidatii la europarlamentare.

Intr-un comunicat remis joi Agerpres, Pro Romania anunta ca intalnirea de la Constanta a avut ca scop stabilirea principalelor directii strategice si linii de actiune la nivel local si national ale partidului.



"Imi doresc sa construim impreuna Pro Romania ca o alternativa serioasa la modul precar si deficitar in care au ajuns partidele traditionale sa faca politica. Trebuie sa readucem decenta, competenta si profesionalismul in viata publica si sa le aratam oamenilor ca suntem pregatiti si avem proiecte si solutii concrete la problemele cu care se confrunta", a declarat liderul Pro Romania, Victor Ponta, potrivit sursei citate.

Pana la congres, Pro Romania isi propune definitivarea structurilor din teritoriu si organizarea a cel putin opt intalniri regionale in care reprezentantii conducerii centrale vor avea discutii si consultari cu membrii si simpatizantii partidului.

''De asemenea, Pro Romania isi propune sa initieze o dezbatere ampla la care sa participe mediul de afaceri, societatea civila, structurile sindicale si mediul universitar pentru realizarea si promovarea unui set de masuri socio-economice urgente care se impun pentru a evita dezastrul spre care Romania se indreapta din cauza iresponsabilitatii lui Liviu Dragnea si a incompetentei guvernului Dancila. Toate aceste proiecte concrete vor fi reunite sub forma unei Agende de Buna Guvernare'', se mai arata in comunicatul Pro Romania.