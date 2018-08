"Credem ca modul in care PSD guverneaza in acest moment ne obliga sa privim cu luciditate spre perspectivele pe care le are tara si cred ca, inclusiv la Cluj, va trebui sa participam activ la incercarea de a crea un pol politic anti-PSD la nivel national, format din partidele parlamentare care sunt in opozitie cu PSD-ul. Aici ne referim la PNL si USR. Am avut o intalnire cu domnul presedinte Orban inainte de a se incheia sesiunea parlamentara, ne-a vizitat la grupul parlamentar PMP, cu domnul presedinte Barna am discutat in repetate randuri in Parlament pe initiative comune", a spus Tomac, citat de ziuadecj.realitatea.net.

El a precizat ca varianta unei coalitii a opozitiei a survenit in urma indemnului sefului statului, dar si la presiunile strazii.



"Domnul presedinte, in ultima perioada, a facut apel la unitatea opozitiei. Si in randul cetatenilor exista o asteptare destul de serioasa de a ne uni", a mai mentionat liderul PMP.