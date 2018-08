“Declaratiile halucinante ale liderilor PSD din ultimele zile arata disperarea lor in incercarea de musamalizare a responsabililor care la ordinele lor au intervenit in forta impotriva manifestantilor pasnici de la mitingul din 10 august. Astazi, a venit si randul Vioricai Dancila sa faca aceeasi demonstratie de sfidare si tupeu cu care ne-au obisnuit atunci cand vine vorba sa-si asume responsabilitatea pentru gazarea a zeci de mii de oameni nevinovati si vatamarea a sute de persoane pasnice. Hotul striga hotii si liderii PSD acuza opozitia si pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, de incitare la violenta cand in realitate ei sunt cei care au provocat violentele din Piata Victoriei si au dat ordin pentru dispersarea manifestatiei”, a transmis Ludovic Orban printr-un comunicat de presa, potrivit News.ro.

Orban spune ca, daca era premierul adevarat al tarii, Dancila trebuia sa-i destituie pe ministrul de Interne si pe prefectul Capitalei.

“Daca Viorica Dancila era premierul adevarat al Romaniei, trebuia sa le demita pe Carmen Dan, ministrul de Interne, si pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. In acelasi timp, in loc sa se rafuiasca cu opozitia, Viorica Dancila trebuia deja sa ceara Corpului de control al prim-ministrului sa ancheteze modul in care s-a intervenit in Piata Victoriei in data de 10 august. Nefacand nimic din toate acestea, Viorica Dancila dovedeste ca nu este premierul romanilor, ci premierul lui Liviu Dragnea care executa docil ordinele acestuia”, a mai spus Orban.